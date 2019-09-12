Заказ приняли на следующий день после размещения, всё согласовали и привезли вовремя! а главное, сайт очень удобный и цвет на сайте нисколько не отличается от оригинала. Я осталась очень довольна!
Юля
Хочу поблагодарить установщик о-в Вадима и Александра.Ребята настоящие мастера своего дела. Их работа выше всяких похвал.Спасибо,что у вас работают такие профессионалы.
Татьяна
3-го января мы заказали установку и на следующий день - 4-го двери установили. Четыре двери поставили за 6,5 часов. Мастера - молодцы, сделали качественно, никаких "тут надо бы накинуть за сложность" не было. Рекомендуем однозначно.
Виталий